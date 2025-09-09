أحمد موسى: الضربة الإسرائيلية لقطر اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن العدوان الصهيوني على قطر، مشيرا إلى أن ما حدث هو اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة دولة شقيقة وأمريكا طبعا مشاركة وداعمة لإسرائيل في عملية استهداف قادة حماس وفي كل ما تقوم به.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر كان بضوء أخضر من ترامب، لافتا إلى أن هناك كلام عن مقتل 6 قادة من حماس في هذا الهجوم ولكن لا توجد أسماء معينة تم التأكد منها.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر وقطر داخلين في مفاوضات مع أمريكا ومع حركة حماس، طيب لو ثبت مقتل قيادات المكتب السياسي لحماس وهو الوفد المفاوض، السؤال من بيده القرار فيما بعد وهل هو في الداخل ولا الخارج ومن يستكمل المفاوضات؟.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو لا يريد وقف الحرب لأنه سيكون في السجن في اليوم التالي، حيث إنه يحاكم حاليا بتهم الحصول على رشاوى لأنه في حكومة فاسدة وعليه تهم بارتكاب جرائم إبادة.

