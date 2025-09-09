وزير الزراعة: نصدر حوالي 405 منتج زراعي إلى 167 دولة حول العالم

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن مصر أصبحت تصدر حوالي 405 منتج زراعي، إلى 167 دولة حول العالم ، موضحًا أن الصادرات الزراعية تجاوزت هذا الموسم حتى الآن 7 مليون طن، بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي .

وأضاف "فاروق" أن تطور وتقدم القطاع الزراعي، والذي كان عماده الفلاح المصري، قد أثبت قدرته على التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير الزراعة أنه مؤمن بأهمية التواصل الفعال والمباشر مع المزارعين، في الحقول والجمعيات الزراعية، وتجمعاتهم المختلفة، وحرصه الشديد على التواصل والتفاعل مع كل ما يرد من شكاوى أو مشكلات تمس المزارعين والعمل على حلها وتذليل العقبات.

وأشار إلى أن هناك تكليفات وتوجيهات لكافة العاملين وقيادات الوزارة بالنزول الميداني والتواصل المباشر والمستمر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني، والتوعية والإرشاد، والمكافحة، ونقل الممارسات الفنية الزراعية السليمة، والبحوث التطبيقية لهم في سبيل زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم ورفع مستوى المعيشة.