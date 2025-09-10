الدردير يكشف تفاصيل جديدة بين نادي الزمالك وخوان بيريرا

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تفاصيل جديدة بين نادي الزمالك وخوان بيريرا.

وكتب عمرو الدردير عبر فيسبوك:"حكاية الزمالك مع خوان بيريرا

نادي الزمالك تواصل مع نادي أوليكساندريا الأوكراني وأبلغه بوجود أزمة مالية بعد سحب أرض أكتوبر، وطلب مهلة لسداد الدفعة الأولى من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

‏نادي أوليكساندريا لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك أمام فيفا كما تردد".

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة فنية خلال مران الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات استمرار مشاركة محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي الشباب الذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

