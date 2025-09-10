قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تشكيل لجنة لمتابعة استعدادات المعاهد للعام الدراسي بالوادي الجديد

الشيخ شعبان مرعي
منصور ابوالعلمين

في إطار الاستعددادت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026،  وجه فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بتشكيل لجنة متابعة برئاسة فضيلة الشيخ محمد إسماعيل مدير شؤون القرآن الكريم وبمشاركة مديري الإدارات بالمنطقة، وتكون مهام هذه اللجنة:

● متابعة تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات الخفيفة بالمعاهد وتوفير كافة احتياجتها اللازمة لاستقبال الطلاب.

● اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع الكهنة الموجودة بكافة المعاهد.

● مراجعة حصر أعداد وحالة المقاعد الدراسية ومناسبتها للمواصفات المقررة لكل مرحلة.

● متابعة تسليم الكتب للمعاهد ووصولها للطلاب دون تأخير.

● تذليل أية عقبات تخص إجراءات الصرف الخاصة بتنفيذ أعمال الصيانة والترمميمات في ضوء الضوابط المقررة.

وعلى أن تلتزم الجهات المعنية بتطبيق التوجيهات التي تقرها اللجنة.

متمنيا فضيلته للجميع عاما دراسيا متميزا بإذن الله تعالى.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد المنطقة الأزهرية العام الدراسي

