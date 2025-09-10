للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت دينا الشربيني، مرتدية بنطال جينز كاجوال، ونسقت معه توب بسيط باللون الأسود بتصميم ألوان شولدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا الشربيني ، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أن تضع أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت دينا الشربيني ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة دينا الشربيني