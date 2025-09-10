قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التربية النوعية ويشيد بجهود الكلية في تنظيم الفصل الصيفي

جامعة أسوان
جامعة أسوان

قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية داخل كلية التربية النوعية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الصيفى وذلك فى إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور باسم زاهر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان وجدي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقد شملت الزيارة تفقد لجان الامتحانات، التي انطلقت في 31 أغسطس الجاري وتستمر حتى 16 سبتمبر، حيث اطمأن سيادته على حسن تنظيم اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، بما يراعي مصلحة الطلاب ويعكس مستوى الجاهزية لدى الكليات.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جميع الأعمال الأكاديمية والامتحانية ميدانيًا، بما يضمن سير العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والانضباط. ونعمل على تهيئة جميع السبل التي تُمكن طلابنا من أداء امتحاناتهم في بيئة تعليمية آمنة وفاعلة، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة.

امتحانات

وأضاف" نصرت "أن إدارة الجامعة تثمّن الجهود المبذولة من قبل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم أعمال الفصل الصيفي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يخدم مصلحة الطالب أولًا، ويعزز من مكانة الجامعة أكاديميًا وإداريًا.

فيما نظمت جامعة أسوان حملة التبرع بالدم للمرة الثانية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري على التوالي لصالح مستشفيات الجامعة، بمشاركة فاعلة من طلابها، الذين أثبتوا أن روح المبادرة والعطاء جزء أصيل من هويتهم الجامعية والوطنية.

وشهد فعاليات الحملة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتي أُقيمت تحت رعايته، وبإشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، والمقدم ا.ح أحمد حتاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

ترشيحاتنا

المهندسين تكرم 1077 من خريجي برامج المشروعات الاحترافية وإدارة المخاطر

المهندسين تكرم 1077 من خريجي برامج المشروعات الاحترافية وإدارة المخاطر

عبدالصمد ماهر

وزير الصحة يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة تطوير هيكل الوزارة

محاضرة مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد