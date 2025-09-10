رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التربية النوعية ويشيد بجهود الكلية في تنظيم الفصل الصيفي

قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية داخل كلية التربية النوعية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الصيفى وذلك فى إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور باسم زاهر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان وجدي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقد شملت الزيارة تفقد لجان الامتحانات، التي انطلقت في 31 أغسطس الجاري وتستمر حتى 16 سبتمبر، حيث اطمأن سيادته على حسن تنظيم اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، بما يراعي مصلحة الطلاب ويعكس مستوى الجاهزية لدى الكليات.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جميع الأعمال الأكاديمية والامتحانية ميدانيًا، بما يضمن سير العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والانضباط. ونعمل على تهيئة جميع السبل التي تُمكن طلابنا من أداء امتحاناتهم في بيئة تعليمية آمنة وفاعلة، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة.

امتحانات

وأضاف" نصرت "أن إدارة الجامعة تثمّن الجهود المبذولة من قبل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم أعمال الفصل الصيفي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يخدم مصلحة الطالب أولًا، ويعزز من مكانة الجامعة أكاديميًا وإداريًا.

فيما نظمت جامعة أسوان حملة التبرع بالدم للمرة الثانية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري على التوالي لصالح مستشفيات الجامعة، بمشاركة فاعلة من طلابها، الذين أثبتوا أن روح المبادرة والعطاء جزء أصيل من هويتهم الجامعية والوطنية.

وشهد فعاليات الحملة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتي أُقيمت تحت رعايته، وبإشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، والمقدم ا.ح أحمد حتاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.