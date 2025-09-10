خالد طلعت: انتقاد منتخب مصر غير منطقي.. وخريطة إفريقيا تغيرت

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على الانتقادات الموجهة لمنتخب مصر بعد تعادله أمام بوركينا فاسو وتأجيل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن ما يحققه الفراعنة يعد إنجازًا كبيرًا.



وكتب طلعت عبر حسابه على «فيسبوك»: "هناك من يقلل من إنجاز المنتخب واقترابه من التأهل بدعوى أن المجموعة سهلة ولا تضم منتخبات قوية، لكن الواقع مختلف. نيجيريا على سبيل المثال لم تتأهل حتى الآن وتحتل المركز الثالث في مجموعتها خلف جنوب أفريقيا وبنين، والكاميرون أيضًا بنسبة كبيرة لن تصل حيث يتصدر الرأس الأخضر مجموعتها. كذلك السنغال لم تحسم التأهل بعد وتواجه منافسة قوية مع الكونغو، بينما ما زال موقف كوت ديفوار معقدًا في ظل صراعها مع الجابون."



وأضاف: "خريطة الكرة الإفريقية تغيرت، ولم يعد هناك منتخب قوي وآخر ضعيف. منتخب مصر خاض 8 مباريات في التصفيات فاز في 6 وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء، وهذا بحد ذاته إنجاز مهم. كما أن المنتخب تحت قيادة حسام حسن لعب 12 مباراة رسمية، حقق الفوز في 8 منها وتعادل في 4 دون أي هزيمة، مسجلاً 20 هدفًا واستقبل 4 فقط."