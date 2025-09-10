بطلة مسلسل The Vampire Diaries: تعرضت لعدم المساواة في الأجر مع الذكور

صرحت النجمة الكندية نينا دوبروف، بطلة مسلسل The Vampire Diaries، أنها كانت تتقاضى أجراً أقل من زميليها الذكور إيان سومرهالدر وبول ويسلي، على الرغم من كونها الوجه الرئيسي للعمل منذ انطلاقه عام 2009.

المسلسل، الذي استمر لثمانية مواسم بين عامي 2009 و2017، يعد أحد أنجح الأعمال الدرامية في شبكة The CW.

دارت قصته حول بلدة “ميستيك فولز” الخيالية، التي تعج بمصاصي الدماء والسحرة والكائنات الخارقة، حيث لعبت نينا دوبروف الدور المحوري إيلينا جيلبرت، إلى جانب شخصية كاثرين بيرس وأحياناً شخصيات أخرى، ما ضاعف من حجم مسؤولياتها وأعباءها التمثيلية.



نينا دوبروف أوضحت في تصريحاتها، أنها كثيراً ما كانت تعمل لساعات طويلة تصل أحياناً إلى 18 ساعة في اليوم، لكنها فوجئت بأن الاستوديو رفض مبدأ مساواتها بزملائها الذكور في الأجر.



وقالت: “لقد أخبروني بشكل صريح أنه من حيث المبدأ لن يجعلوني مساوية للأولاد”، وهو ما جعلها تشعر بأنها غير مقدَّرة رغم مساهمتها الكبيرة في نجاح العمل.



مسلسل The Vampire Diaries انطلق عام 2009 واستمر لثمانية مواسم كاملة حتى 2017، محققاً نسب مشاهدة مرتفعة وقاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم.

المسلسل مقتبس من سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتبة إل. جي. سميث، وساهم نجاحه في إطلاق شهرة أبطاله وعلى رأسهم نينا دوبروف، وجعل من المسلسل علامة فارقة في أعمال مصاصي الدماء بالقرن الحادي والعشرين.