إنعام محمد علي: لم أهتم بصراعات الفنانات على أم كلثوم | خاص

أكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي أنها لا تكن تهتم بالأزمات الخاصة باختيار بطلة مسلسل" أم كلثوم" أثناء التحضير له.

وقالت إنعام محمد علي في تصريحات خاصة لصدى البلد: وقت أختيار البطلة لم أكن أهتم بكل ما كان يكتب ويقال أو الصراعات التي حدثت من أجل الفوز بالدور، فقد كان لي الحرية الكاملة في اختيار بطلة العمل.

وأضافت إنعام محمد علي: كنت" ودن من طين ودن من عجين"، فلم يكن لدي إصرار على بطلة محددة، بل تركت التشابك يحدث وكنت أركز فقط على عملي، وحين اختارت صابرين لم أعلن إلا بعد فترة.

واستكملت إنعام محمد علي حديثها: لم يكن سرا أيضًا على إخراج العمل، فقد تم اختياري من قبل كاتب العمل محفوظ عبد الرحمن وهو من عرض عليّ الأمر عن طريق زوجته سميرة عبد العزيز.