رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه مرحلة حاسمة في الشرق الأوسط تشهد تغييرات بميزان القوى

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حاسمة تشهد تغييرات في ميزان القوى، مشيرا إلى أن الجيش يستعد للتعامل مع سيناريوهات حرب متعددة الجبهات في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن زمير ترأس اليوم اجتماعا مع عدد من كبار القادة العسكريين، في إطار الاستعدادات لعملية "عربات جدعون 2"، حيث جرى خلاله إقرار خطط للمراحل المقبلة بالتنسيق مع قائد المنطقة الجنوبية وقادة آخرين.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة المنطقة الجنوبية، قال زمير: نحن نراقب عن كثب التحولات في ميزان القوى الإقليمي. قيادة الأركان العامة أمامها أهداف واضحة في مواجهة التحديات المتعددة على مختلف الساحات".

وأضاف: نحن نواصل التقدم نحو المرحلة التالية من مهمة إسقاط حكم حماس، وهو هدف استراتيجي لا تراجع عنه. لا شيء يمنعنا من تحقيق هذا الهدف. لدينا أيضا مهمة لا تقل أهمية، وهي تحرير الرهائن، وهي مسؤولية أخلاقية تقع على عاتقنا وتشكل أولوية قصوى".

وتابع زمير: كما أكدت سابقا، سنواصل ملاحقة العدو في كل مكان، تماما كما فعلنا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

نحن في حالة حرب مستمرة منذ نحو عامين، والآن نعيش إحدى مراحلها المفصلية. ما نقوم به اليوم سيرسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة، ويجب أن ندرك حجم هذه اللحظة التاريخية".