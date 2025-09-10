الأنبا توماس يشارك في المؤتمر التكويني لخدام وشباب كنيسة السيدة العذراء بالبربا

تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة السيدة العذراء، بالبربا، مؤتمرًا تكوينيًا لخدام وخادمات، وشباب وشابات الرعية.

دراسة الأناجيل المقدسة

أقيمت فعاليات المؤتمر بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، يومي الثامن، والتاسع من سبتمبر الجاري، بمشاركة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة.

ألقى محاضرات المؤتمر نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني حول "الأناجيل المقدسة وسفري راعوث ويونان".