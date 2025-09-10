قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: استكشافات قطاع البترول تخفّض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد المصري
صرح طبي جديد ينضم لمنظومة بورسعيد الصحية التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة.. شاهد
أول تعليق من سامي مغاوري على شائعة وفاته.. خاص
تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟
رئيس الوزراء للمواطنين: الأصعب عدى في الدين الخارجي
رئيس الوزراء يوضح البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط
رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
أخبار البلد

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وانخفاض للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفينة 2025، مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة صحيحة وآمنة لإدخال رغباتهم، حيث تُعد مرحلة تسجيل الرغبات خطوة أساسية لتحديد الكليات والمعاهد التي تناسب درجات الطالب، سواء لنظام 3 سنوات أو 5 سنوات، ويأتي هذا ضمن منظومة التنسيق الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية في القبول الجامعي لجميع الطلاب.

موعد تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2025 خلال أيام المرحلة الأولى والثانية حسب الجدول المعلن من وزارة التعليم العالي.

يستمر التسجيل عادة لمدة أسبوعين لكل مرحلة، مع إمكانية تمديد الفترة حسب توجيهات الوزارة.

من الضروري الالتزام بالمواعيد لتفادي فقدان فرص القبول في الكليات والمعاهد المتاحة.

موعد غلق تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

 السبت المقبل آخر أيام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الشهادات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الادني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفينة 2025

