ثقب أسود جديد.. مداهمة خيمة ميدان لبنان وضبط بلطجي حرق وجه سائق

داهمت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة "ثقب أسود" جديد في منطقة العجوزة حيث استهدفت "خيمة" يتخذها عناصر إجرامية وكرا للتسول وارتكاب أعمال مجرمة قانونا.

وأطلقت مباحث الجيزة حملة موسعة استهدفت الخيمة التي أطلق عليها الأهالي «الثقب الأسود» بميدان لبنان بمنطقة العجوزة، عقب تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق وجود متسولين داخلها واعتداء أحدهم على سائق.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد برصد المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، منشورًا مصحوبًا بفيديو وصور لخيمة يقيم بها متسولون ويظهر أحدهم وهو يتشاجر مع سائق ويتعدى عليه.

على الفور، تم إعداد مأمورية أمنية داهمت الخيمة وألقت القبض على المتهم الأول ويدعى أحمد.ع (38 سنة)، مسجل خطر، تبين قيامه بالتسول في المنطقة، كما تم ضبط المتهم الثاني ويدعى علي.م (20 سنة – عاطل) بحوزته عصا خشبية، والمتورط في التعدي على السائق.

وأسفرت التحريات عن عدم وجود محاضر سابقة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر عملها.

وعن واقعة التعدي على السائق كشفت اتحريات أن أحد المتهمين قام بالاعتداء على السائق المجني عليه بعدما رفض دفع إتاوة حاول فرضها عليه بالقوة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد استوقف الجاني الضحية وطالبه بمبلغ مالي عنوة، وحين رفض، أشعل زجاجة إسبريه وألقاها على وجهه ليتعرض لحروق بالغة، قبل أن ينهال عليه ضربًا بعصا خشبية حتى سقط مغشيًا عليه وسط ذهول المتواجدين الذين استغاثوا بالنجدة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.