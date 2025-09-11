قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
حسام غالي يكشف عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا للأهلي
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
حوادث

ثقب أسود جديد.. مداهمة خيمة ميدان لبنان وضبط بلطجي حرق وجه سائق

ندى سويفى

داهمت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة "ثقب أسود" جديد في منطقة العجوزة حيث استهدفت "خيمة" يتخذها عناصر إجرامية وكرا للتسول وارتكاب أعمال مجرمة قانونا.

وأطلقت مباحث الجيزة حملة موسعة استهدفت الخيمة التي أطلق عليها الأهالي «الثقب الأسود» بميدان لبنان بمنطقة العجوزة، عقب تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق وجود متسولين داخلها واعتداء أحدهم على سائق.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد برصد المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، منشورًا مصحوبًا بفيديو وصور لخيمة يقيم بها متسولون ويظهر أحدهم وهو يتشاجر مع سائق ويتعدى عليه.

على الفور، تم إعداد مأمورية أمنية داهمت الخيمة وألقت القبض على المتهم الأول ويدعى أحمد.ع (38 سنة)، مسجل خطر، تبين قيامه بالتسول في المنطقة، كما تم ضبط المتهم الثاني ويدعى علي.م (20 سنة – عاطل) بحوزته عصا خشبية، والمتورط في التعدي على السائق.

وأسفرت التحريات عن عدم وجود محاضر سابقة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر عملها.

وعن واقعة التعدي على السائق كشفت اتحريات أن أحد المتهمين قام بالاعتداء على السائق المجني عليه بعدما رفض دفع إتاوة حاول فرضها عليه بالقوة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد استوقف الجاني الضحية وطالبه بمبلغ مالي عنوة، وحين رفض، أشعل زجاجة إسبريه وألقاها على وجهه ليتعرض لحروق بالغة، قبل أن ينهال عليه ضربًا بعصا خشبية حتى سقط مغشيًا عليه وسط ذهول المتواجدين الذين استغاثوا بالنجدة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ثقب أسود خيمة ميدان لبنان وكر الإجرام بلطجي

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

الغندور

البداية السبت.. الغندور يعلن عن تجربة جديدة في تحليل المباريات

مصطفي محمد

محتاجين مجهودك.. إيهاب الكومي يكشف تفاصيل رسالة حسام حسن لمصطفى محمد

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

