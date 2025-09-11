سؤال فى النواب لتعميم تطوير القاهرة التاريخية على جميع المحافظات

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعميم تجربة تطوير وتحديث القاهرة التاريخية على جميع المحافظات بعد النجاحات الكبيرة التى اعادت للقاهرة ثوبها الجديد فى الحفاظ على معالمها السياحية والأثرية.

وقال " رمزى " في سؤاله : لقد شهدنا جميعًا حجم الإبهار والجهد المبذول في متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة وما يحمله هذا المشروع من دلالات على جدية الدولة في تحويل الأسواق العشوائية إلى مراكز حضارية منظمة، تليق بالمواطن المصري وتواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري التاريخي للمنطقة وإذا كان هذا المشهد يعكس نجاحًا يستحق الإشادة.

وتابع: وإنه في الوقت ذاته أطرح على الحكومة خاصة بعد نجاحها الحقيقى والمبهر فى هذا الملف عدة تساؤلات ساخنة ومشروعة وفى مقدمتها : لماذا تُحرم باقي المحافظات من مثل هذه التجارب الملهمة بينما تعاني عواصمها من أسواق عشوائية تفتقد الحد الأدنى من معايير السلامة والتنظيم والحضارة؟ وهل هناك خطة حكومية حقيقية لتعميم تجربة تطوير سوق العتبة وباقي التجارب الناجحة بالقاهرة على مستوى الجمهورية، أم ستظل هذه النماذج مجرد استثناءات لا تُكرّس قاعدة عامة؟ ومتى سيتحرك مجلس الوزراء ومجلس المحافظين بشكل جاد لإصدار تكليفات واضحة تلزم المحافظين بمواجهة فوضى الأسواق العشوائية، وتبني خطط تطوير عاجلة تدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعيد الانضباط لشوارع المحافظات؟

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : كيف ستترجم الحكومة وعودها حول تحسين جودة الحياة للمواطنين إلى سياسات عملية تتجاوز حدود القاهرة، لتصل إلى كل محافظة وكل مدينة في مصر؟ مؤكداً نجاح محافظة القاهرة تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة من المتابعة اليومية لمشروعات التطوير التاريخية، يفرض علي أن نتساءل : هل ستظل التجربة حكرًا على القاهرة وحدها، أم أن الدولة عازمة بالفعل على نقلها إلى باقي المحافظات؟

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى : ما هو المانع فى تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للدكتور إبراهيم صابر لنقل تجربة القاهرة التاريخية لباقى المحافظات ؟ وهل هناك ما يمنع فى قيام الدكتور إبراهيم صابر بصفته واحداً من أنجح القيادات داخل المحليات لزيارة المحافظات لنقل تجربته الناجحة لباقى المحافظين ؟ ولماذا لم يبادر عدد من المحافظين لتطبيق هذه التجربة داخل محافظاتهم خاصة وعلى حد علمى المتواضع أن غالبيتهم يقضون إجازاتهم فى القاهرة وأكبر دليل على ذلك أننى أرى غالبيتهم يحرصون على حضور أفراح ابناء كبار المسئولين داخل القاهرة بما يعنى أن شاهدوا بأنفسهم مايتم من عمليات تطوير وتحديث كبيرين داخل العاصمة ؟