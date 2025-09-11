سؤال في النواب لزيادة مزايا كارت الفلاح والاستفادة من الزراعات التكنولوجية الحديثة

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشار فيه إلى أنه في ظل الثورة التكنولوجية الزراعية العالمية التي تشهدها مختلف الدول، والتي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، يظل “كارت الفلاح” أداة مهمة لكن مزاياه ما زالت محدودة تقتصر غالبًا على صرف الأسمدة والدعم.

وقال " شمس الدين " : لقد كان يحلم الفلاح المصرى ونحن معه خاصة أننا نعيش حاليا مناسبة عيد الفلاح بأن تعلن الحكومة عن مزايا جديدة والتوسع فى المزايا الممنوحة للفلاح متسائلا : فمتى ستتخذ الوزارة خطوات لتوسيع مزايا كارت الفلاح بحيث يشمل توفير خدمات استشارية رقمية لحظية للمزارعين عبر تطبيقات إلكترونية مرتبطة بالكارت وربطه بخدمات التمويل والتأمين الزراعي وتمكين المزارع من الاطلاع على أسعار السوق يوميًا وربط ذلك بالتسويق الزراعي مع إدماج وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل نظم الري الذكي والمستشعرات الزراعية في إطار الكارت ؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : متى نرى سياسات عادلة ومنصفة للفلاح فى كل ما يتعلق من سياسات الحكومة لوضع أسعار استرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية بصفة عامة والمحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والقطن وغيرها حتى يقبل الفلاح على زراعة مثل هذه المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية وذلك ضمانًا لتعظيم الإنتاجية، وحماية المزارع المصري، وإدماجه في الثورة الزراعية التكنولوجية العالمية ؟