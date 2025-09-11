قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
برلمان

سؤال في النواب لزيادة مزايا كارت الفلاح والاستفادة من الزراعات التكنولوجية الحديثة

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشار فيه إلى أنه في ظل الثورة التكنولوجية الزراعية العالمية التي تشهدها مختلف الدول، والتي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، يظل “كارت الفلاح” أداة مهمة لكن مزاياه ما زالت محدودة تقتصر غالبًا على صرف الأسمدة والدعم.

وقال " شمس الدين " : لقد كان يحلم الفلاح المصرى ونحن معه خاصة أننا نعيش حاليا مناسبة عيد الفلاح بأن تعلن الحكومة عن مزايا جديدة والتوسع فى المزايا الممنوحة للفلاح متسائلا : فمتى ستتخذ الوزارة خطوات لتوسيع مزايا كارت الفلاح بحيث يشمل توفير خدمات استشارية رقمية لحظية للمزارعين عبر تطبيقات إلكترونية مرتبطة بالكارت وربطه بخدمات التمويل والتأمين الزراعي وتمكين المزارع من الاطلاع على أسعار السوق يوميًا وربط ذلك بالتسويق الزراعي مع إدماج وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل نظم الري الذكي والمستشعرات الزراعية في إطار الكارت ؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : متى نرى سياسات عادلة ومنصفة للفلاح فى كل ما يتعلق من سياسات الحكومة لوضع أسعار استرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية بصفة عامة والمحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والقطن وغيرها حتى يقبل الفلاح على زراعة مثل هذه المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية وذلك ضمانًا لتعظيم الإنتاجية، وحماية المزارع المصري، وإدماجه في الثورة الزراعية التكنولوجية العالمية ؟

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الرقمنة الذكاء الاصطناعي

