إطلاق تطبيق "دعم المستثمرين" لتلقي الشكاوى والاستفسارات الصناعية إلكترونيًا

أطلقت وزارة الصناعة الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف المحمولة، في خطوة تستهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية احتياجاتهم، فضلًا عن مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة. ويعد التطبيق منصة رقمية جديدة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين والتعامل معها إلكترونيًا بما يحقق سرعة الاستجابة وحل المشكلات بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.

ويتيح التطبيق للمستثمر إرسال شكواه أو استفساره مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين، حيث يتم تحويلها فورًا إلى الجهة المختصة بالوزارة، على أن يتلقى المستثمر إشعارًا يفيد بتحويل الشكوى ومتابعة موقفها التنفيذي حتى الرد النهائي. كما يتيح التطبيق إمكانية إرسال استعجال في حالة تأخر الرد، مما يضمن متابعة مستمرة وسهلة لجميع الطلبات.

وتبدأ رحلة المستثمر على التطبيق بإنشاء حساب شخصي من خلال تسجيل بياناته الأساسية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والنشاط والمحافظة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت شكوى أو استفسار. كما يتيح التطبيق رفع مستندات داعمة للشكوى بحد أقصى خمس صور، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي عبر قسم "البروفايل". ومن المقرر أن يسهم التطبيق في توفير الوقت والجهد على المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

على أن يتم قريبًا إطلاق نسخة خاصة بهواتف IOS. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة كانت قد شكلت وحدة خاصة لخدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع شكاواهم وتذليل العقبات أمامهم بالتنسيق مع مختلف الهيئات التابعة للوزارة.