مطار مرسى علم الدولي يستقبل 3 آلاف سائح على متن 18 رحلة أوروبية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، نحو 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، على متن 18 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية عدة.

وتصدرت الرحلات القادمة من العواصم والمدن الأوروبية قائمة الوصول، في إطار تزايد الحركة السياحية إلى مدن البحر الأحمر مع بداية الموسم الشتوي.

وأكدت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، أن الرحلات شملت طائرات شارتر وأخرى منتظمة، تقل سائحين من ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، إضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى، موضحة أن المطار يشهد انتظاماً في حركة الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة.

ويعكس هذا الإقبال الأوروبي المتزايد على مرسى علم مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية المصرية، لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومواقع غوص متميزة تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.