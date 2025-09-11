ضربة للاقتصاد.. شركة طيران كبرى تعلن عدم استئناف عملها في إسرائيل

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن شركة رايان إير الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة أعلنت أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في المستقبل القريب، حتى في حال انتهاء الحرب الجارية.

وتعد رايان إير واحدة من أكبر شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا والعالم، حيث تنقل سنوياً عشرات الملايين من الركاب، وتعمل على شبكة واسعة تضم أكثر من 230 مطاراً في 40 دولة. وتتميز الشركة بأسعارها المنخفضة ونموها السريع، ما يجعل قرارها ضربة قوية لقطاع السياحة والسفر في إسرائيل.

ويأتي هذا الموقف في ظل التداعيات الخطيرة لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والإنسانية.

ويرى مراقبون أن قرار شركات طيران كبرى مثل رايان إير يعكس صورة سلبية متنامية لإسرائيل على الساحة الدولية، ويؤكد أن تبعات الحرب تتجاوز حدود الميدان العسكري لتطال الاقتصاد، والاستثمار، وصورة الدولة العبرية أمام الرأي العام العالمي.