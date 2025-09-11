منتخب ناشئات السلة يفوز على تنزانيا ويتأهل لنصف نهائي الأفروباسكت

تأهل منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، إلى نصف نهائي بطولة الأفروباسكت والمقامة خلال الفترة ما بين 2 وحتى 14 من شهر سبتمبر الجاري في رواندا.

جاء ذلك بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة 83/25، في لقاء ربع النهائي.

فيما يلي نتائج الفترات:

17/7

42/12

63/21

83/25

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر، نظيره الفائز من مباراة تونس والكاميرون، في لقاء نصف النهائي.

وكانت ناشئات مصر قد نجحن في التأهل على رأس المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة وذلك عقب الفوز على الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 73/38، ثم الفوز على منتخب كينيا، بنتيجة 92/29 في ثاني مبارياته، وأخيرًا الفوز على المغرب بنتيجة 90/20.

يرأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.