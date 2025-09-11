بين الملعب والإصابات.. أزمات تواجه برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

يخوض برشلونة مباراته الأولى على أرضه في الدوري الإسباني “لا ليجا”، وهو يفتقد بعض اللاعبين المصابين وملعبا مناسبا.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا يوم الأحد، على ملعب يوهان كرويف، الذي يستضيف عادة فريق برشلونة للسيدات وفريقي الرديف والشباب للرجال، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

من بين المشاكل القليلة التي تواجه برشلونة خارج الملعب، فإن أكبرها هو عدم قدرته على إعادة افتتاح ملعب كامب نو الذي تم تجديده حديثًا .

ولم تتم الموافقة على التصاريح الخاصة بالعودة إلى ملعب كامب نو، لذا سيخوض النادي الكتالوني أول مباراة له على أرضه في الدوري الإسباني على ملعب يتسع لـ6 آلاف متفرج، أي أقل بنحو 99 ألف متفرج من ملعب كامب نو الذي تم تجديده.

أما من الناحية الفنية، لن يتمكن مدرب برشلونة هانز فليك، من الاعتماد على فرينكي دي يونج وأليخاندرو بالدي وجافي وتير شتيجن، بسبب الإصابة.