رجال أعمال الإسكندرية وسفير الدنمارك يُناقشان تعزيز التعاون والتبادل التجاري المُشترك

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، لارس بو مولر، سفير الدنمارك في مصر، و عمرو النجار، القنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية، وذلك لبحث سبُل التعاون وفرص التبادل التجاري المُشترك بين الجانبين.



أعرب السفير لارس بو مولر، عن رغبته في تعزيز التعاون مع الجمعية عبر عدد من الأنشطة، والتعاون مع مصر بمجالات الطاقة الشمسية، والأعمال التجارية الزراعية، وتنمية القوى العاملة.



وفي هذا السياق، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك، خاصة في ظل اهتمام رجال الأعمال بتوسيع مجالات التعاون المشترك، مُشيدًا بالتوسعات التي شهدتها موانئ الإسكندرية، والتي أسهمت في تعزيز مكانتها كمنصة تجارية رائدة، داعيًا إلى تكثيف جهود الترويج للمدينة عبر شراكات فاعلة تُبرز مزاياها الاستثمارية والسياحية. كما أشار إلى الشراكات القائمة مع الحكومة الألمانية في مجال التعليم المزدوج، والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).



من جانبه، كشف المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لتنمية المنشآت الصغيرة، عن تفعيل التعاون بين مصر والدنمارك في عدد من المجالات، من بينها الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والاستدامة. كما أوضح أنه يتم العمل على إجراء تحليلات دقيقة لتوفير البيانات اللازمة لتطوير التبادل التجاري ورفعه بنسبة 20% . وأضاف القاضي، والذي شارك في الوفد المصاحب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في زيارته إلى العائلة الملكية الدنماركية في قصر كريستيان السابع، أن هذا التعاون يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكات الاقتصادية.



شهد اللقاء حضور كل من المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة لتنمية المنشآت الصغيرة، ورئيس المجلس الاستشاري للمشروع، و الدكتور محمد محرم، نائب مجلس الإدارة لشئون المشروعات الجديدة والتوسعات، وهيثم القيار،الأمين العام للجمعية، والمهندس محمد عبد العزيز عرفة، عضو مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء لجان الجمعية والأعضاء.