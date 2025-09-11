مصر والجزائر وتوجو تحصد جوائز كبرى في مسابقة "كانكس" للأفلام القصيرة

حصدت كل من مصر والجزائر وتوجو على جوائز كبرى عن الأفلام الوثائقية والروائية والرسوم المتحركة بمسابقة "كانكس" للأفلام القصيرة في نسختها لعام 2025، والتي تكرم وتحتفي بالجيل القادم من صانعي الأفلام من أفريقيا والمهجر.



وتنظم المسابقة السنوية من قبل شبكة أفريقيا الإبداعية (CANEX) -وهي مبادرة من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، والتي أبرزت هذا العام مواهب في فئات الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية والروائية من بين صانعي الأفلام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ومُنح كل فيلم فائز جائزة نقدية قدرها ألفي دولار أمريكي، وعرض في حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في كانكس بمعرض التجارة البينية الأفريقية 2025 الذي اختتم مؤخرا في العاصمة الجزائرية.



وفاز في المسابقة بجائزة الأفلام الوثائقية فيلم "قلوب صغيرة" للمخرجة المصرية مروة الشرقاوي، والذي يسلط الضوء على معاناة الأطفال حول العالم، وفي فئة الرسوم المتحركة فيلم "أوليفيا" للمخرج الجزائري شوقي بوكف الذي يصور الصمود في بيئة قاسية، أما في فئة الأفلام الروائية فقد فاز فيلم "زوغبيتو" للمخرج ماثيو أبال من توجو والذي يتناول المعتقدات التقليدية.



وأكدت لجنة التحكيم بالمسابقة، التي ضمت خبراء سينمائيين مرموقين من جميع أنحاء القارة، إلى أن الأفلام القصيرة تعد نقطة انطلاق رائعة لتعلم مهارات وحرفية صناعة الأفلام، حيث تتيح لصانعي الأفلام سرد قصة متقنة بإيقاعات مؤثرة وأداء تمثيلي وأصالة.



وبدوره، قال المدير العام للموارد البشرية في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ستيفن تيو كاوما، "إن أكثر من 700 فيلم مشارك في مسابقة كانكس شورتس أظهرت غنى المواهب في القارة"، لافتا إلى أن المسابقة أكثر من مجرد احتفال لسرد القصص، بل هي منصة لتسليط الضوء على صناعة الأفلام النابضة بالحياة في أفريقيا، وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للمبدعين الأفارقة وتوسيع نطاقها، مع الارتقاء بمواهبهم إلى الساحة العالمية.



وكانت مسابقة "كانكس شورتس 2025" قد فتحت أبوابها أمام صانعي الأفلام الأفارقة المقيمين في القارة أو في المهجر أو في منطقة البحر الكاريبي، للمشاركة في إحدى الفئات الثلاث من خلال تقديم فيلم قصير لا تتجاوز مدته خمس دقائق، من إنتاج عام 2023 أو ما بعده وبأية لغة.



ووفرت شبكة أفريقيا الإبداعية في معرض التجارة البينية الأفريقية، منصةً فريدة لتنمية الأعمال وفرص الاستثمار والتعاون والشراكات والإلهام بين مختلف الصناعات الإبداعية والثقافية، من السينما والموسيقى والأزياء إلى فنون الطهي والرياضة والفنون البصرية وغيرها، وضمت قائمة المشاركين مبدعين وصانعي سياسات ومؤسسات مالية وقادة أعمال وسياسيين وشركاء تنمية وقادة فكر، بالإضافة إلى نخبة من أبرز الأسماء في الصناعات الإبداعية والثقافية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية وجالياتها في الخارج.



ويُعقد معرض التجارة البينية الأفريقية بالتعاون بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ويُعد منصةً للشركات لعرض سلعها وخدماتها للزوار والمشترين، مع استكشاف الفرص وتبادل المعلومات، ومن المتوقع أن يسهل صفقات التجارة والاستثمار التي تزيد قيمتها عن 44 مليار دولار أمريكي، حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي.



حقق المعرض الذي اختتم مؤخرا، نجاحا باهرا متجاوزا جميع أهدافه، واستقطب الحدث أكثر من 112,000 مشارك حضوريا وعبر الإنترنت، وأثمر عن صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 48 مليار دولار، كما شارك فيه أكثر من 2,100 عارض وحضره 20 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال.