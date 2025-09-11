قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشرة المرأة والمنوعات| أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان الحلق.. طبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن الكبدة المستوردة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

نسرين طافش نسرين طافش تستعرض أناقتها بالتايجر.. صور

المانجو لتظل نكهتها الصيفية .. أفضل طرق تخزين المانجو

ياسمين صبري متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

سرطان الحلق تحذير .. هذه الأعراض المبكرة تشير لـ سرطان الحلق لا تتجاهلها

الشعر اختاري ما يناسبك .. أفضل وصفات لعلاج الشعر الهايش الجاف والمتقصف

نجلاء بدر نجلاء بدر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

الصداع الصداع.. جرس انذار لامراض اخري تفاصيل

العطس هل كتم العطس خطير على الإنسان؟

لانشونبلاش ياكلوه.. مخاطر اللانشون على الأطفال في المدارس

مي فاروق مي فاروق تستعرض أناقتها بفستان محتشم ..صور

الكبدةطبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن الكبدة المستوردة

الرغبة الشديدة في تناول الطعام تكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بـ السرطانالرغبة الشديدة في تناول الطعام علامة تحذير مبكرة للإصابة بـ السرطان

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات الكبدة السرطان مي فاروق اللانشون العطس الصداع نجلاء بدر الشعر الهايش الجاف سرطان الحلق ياسمين صبري نسرين طافش

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

أسعار الدواجن

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

محمود أبو الحاج

قيادي بالمؤتمر: الأمن الغذائي ركيزة الجمهورية الجديدة وضمانة لاستقرار المجتمع

النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل

تيسير مطر: غضب المصريين سينفجر لحظة اقتراب شخص أو كيان من حدود أرضهم

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي: القمة العربية الطارئة بالدوحة رسالة للرد على الاعتداء الإسرائيلي

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان الحلق.. طبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن الكبدة المستوردة

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

