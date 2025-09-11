البرلمان الأوروبي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

علن البرلمان الأوروبي أنه على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية وتعليق المدفوعات الثنائية إلى إسرائيل.

وذكرت مجلة بولتيكو أن هذا يعد أول قرار مشترك يتخذه البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في غزة، ويأتي بعد يوم واحد من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستفرض عقوبات على "الوزراء المتطرفين" والمستوطنين الذين يلجأون إلى استخدام العنف، إلى جانب تعليق المدفوعات الثنائية لإسرائيل.



ويدعم نص القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 صوتا وامتناع 122 عضوا عن التصويت، اقتراح فون دير لاين بتعليق الجوانب التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل جزئي.



كما دعا البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وأعلن أنه "يدين بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، ما تسبب في مجاعة في شمال غزة".



وتتضمن القرار أيضا مطلبا بإجراء تحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين.

