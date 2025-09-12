قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟

الأسلحة
الأسلحة
حسن رضوان

يضع قانون الأسلحة والذخائر المصري إطارًا منظمًا لحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، قائمًا على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة، مع استثناءات لفئات معينة بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.

الفئات المعفاة من الترخيص

وفق المادة (5) من القانون، يتم إعفاء عدد من الفئات من إجراءات الترخيص، أبرزها:

  • الوزراء الحاليون والسابقون.
  •  موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو في الدرجة الأولى، والضباط العاملون.
  •  موظفو الدولة السابقون من المدنيين والعسكريين بدرجة مدير عام فأعلى.
  •  المحافظون ومديرو الأقاليم الحاليون والسابقون.
  •  أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
  •  قيادات جهاز المخابرات من درجة مدير عام فأعلى (حاليون وسابقون).
  •  أعضاء مجلسي الشعب والشورى (حاليون وسابقون).
  •  الطلبة داخل أماكن التدريب بقرار وزاري.
  •  الأجانب وأعضاء المباريات الدولية للرماية بقرار من وزير الداخلية.

وتُلزم هذه الفئات بتقديم بيان بمواصفات وعدد الأسلحة للشرطة خلال شهر، مع إخطارها بأي تغييرات. كما يملك وزير الداخلية سلطة إسقاط هذا الإعفاء.

صلاحيات وزير الداخلية

تنص المادة (4) على حق وزير الداخلية أو من ينيبه في رفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بشروط خاصة، إلى جانب سحبه أو إلغائه بقرار مُسبب، مع إلزام المرخص له بتسليم السلاح للشرطة والتصرف فيه خلال أسبوعين.

رسوم وحظر محدد

* فرض رسم شهري يصل إلى 500 جنيه لحفظ الأسلحة المسحوبة تراخيصها، ويتضاعف بعد 90 يومًا.
* حظر تام على بعض الأسلحة مثل كاتمات الصوت والتلسكوبات.
* السماح بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وفق ضوابط خاصة.

مدة الترخيص

يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر من السنة الثالثة، ويجدد بنفس المدة. أما تراخيص السائحين فمدتها لا تتجاوز ستة أشهر.

قانون الأسلحة الذخائر المصري حيازة الأسلحة النارية الفئات المعفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

البلوجر ادهم سنجر

فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

محكمة

قرار جديد بشأن 4 سيدات يمارسن العلاقة المحرمة بالقاهرة

ارشيفية

اصطدام ملاكي بربع نقل.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بالدقهلية

اموال

حبس عصابة تزوير العملات 4 أيام في الجيزة

بالصور

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد