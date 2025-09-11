مجدي شاكر: إسنا بها أكبر صالة أعمدة موجودة في المعابد المصرية

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إن مصر هي مهد العمارة، كما أنها أول من بنت المقابر والمسلات والأهرامات وشارع المعز، مما يدل ذلك على أن المعمار الأول كان موجود في هذا المكان.

مصر القديمة

وأضاف كبير الأثريين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي إنه من المعروف أن إسنا تبعد عن الأقصر بحوالي 56 كيلو، وتلك المدينة في مصر القديمة كانت تسمى بـ «طه سنين» والذي جاء منها إسنا بمعنى أرض العبور، وذلك لكونها أحد المناطق التجارية الكبيرة.

العادات والتقاليد والملابس

ولفت إلى أن إسنا بها أكبر صالة أعمدة موجودة في المعابد المصرية في العصر الروماني، كما يوجد بها مأذنة العمري من العصر الفاطمي، كما توجد وكالة الجداوي، فضلا عن وجود مجموعة كبيرة من الآثار وتراث غير مادي في العادات والتقاليد والملابس لا يوجد في غير تلك المدينة.