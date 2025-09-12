أخبار البحر الأحمر | حملات رقابية ميدانية وجولات خدمية لضبط الأسواق والتواصل مع المواطنين

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة المتابعة الميدانية والرقابة الصارمة على الأنشطة التجارية والخدمية، شهدت مدن المحافظة اليوم سلسلة من الحملات والزيارات التفقدية التي استهدفت تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



واصل الحي، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملاته التفتيشية المكثفة على المحلات والثلاجات الغذائية، وأسفرت الجهود عن غلق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة النجدة لمخالفتها الاشتراطات، وغلق محل تجاري بشارع الباشا لعدم استيفائه التراخيص القانونية، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.



من جانبه، واصل اللواء محمد صلاح، رئيس المدينة، جولاته الميدانية داخل الشوارع والأحياء، حيث التقى عدداً من المواطنين بشكل مباشر لمناقشة احتياجاتهم وشكاواهم الخدمية، كما تفقد أحد المخابز بشارع الاستاد واطمأن على توافر الخبز وجودته، مؤكداً أن التواصل الميداني سيستمر بشكل يومي لتحقيق رضا المواطنين.



كما نفذت الوحدة المحلية بالحي حملة تفتيشية موسعة استهدفت المحلات والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر وإنذارات تتعلق بعدم إعلان الأسعار، مخالفات النظافة، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وشارك في الحملة ممثلو الصحة والتموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء.

وتؤكد محافظة البحر الأحمر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة متطلباتهم أولاً بأول.