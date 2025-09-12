قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
أخبار البحر الأحمر | حملات رقابية ميدانية وجولات خدمية لضبط الأسواق والتواصل مع المواطنين

ابراهيم جادالله

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة المتابعة الميدانية والرقابة الصارمة على الأنشطة التجارية والخدمية، شهدت مدن المحافظة اليوم سلسلة من الحملات والزيارات التفقدية التي استهدفت تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


واصل الحي، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملاته التفتيشية المكثفة على المحلات والثلاجات الغذائية، وأسفرت الجهود عن غلق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة النجدة لمخالفتها الاشتراطات، وغلق محل تجاري بشارع الباشا لعدم استيفائه التراخيص القانونية، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.


من جانبه، واصل اللواء محمد صلاح، رئيس المدينة، جولاته الميدانية داخل الشوارع والأحياء، حيث التقى عدداً من المواطنين بشكل مباشر لمناقشة احتياجاتهم وشكاواهم الخدمية، كما تفقد أحد المخابز بشارع الاستاد واطمأن على توافر الخبز وجودته، مؤكداً أن التواصل الميداني سيستمر بشكل يومي لتحقيق رضا المواطنين.


كما نفذت الوحدة المحلية بالحي حملة تفتيشية موسعة استهدفت المحلات والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر وإنذارات تتعلق بعدم إعلان الأسعار، مخالفات النظافة، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وشارك في الحملة ممثلو الصحة والتموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء.

وتؤكد محافظة البحر الأحمر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة متطلباتهم أولاً بأول.

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

