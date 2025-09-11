شكاوى من تراجع الخدمات الطبية في قرية القصر بقنا.. و«الصحة» توضح خطة التطوير

قال الدكتور أحمد المحلاوي، مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، إن آخر تطوير للوحدة كان عام 2008 ضمن وحدات الدعم الفني، فيما حصلت على اعتماد لجنة الجودة بالوزارة والبنك الدولي في ديسمبر 2017 بنسبة 85%، مشيرًا إلى أن الوحدة أُدرجت بالفعل ضمن خطة التطوير في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة «حياة كريمة» التي تشمل مركز نجع حمادي.

وأشار المحلاوي خلال برنامج إكسترا المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، شكاوى أهالي قرية القصر بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا من ضعف مستوى الخدمات الطبية بالوحدة الصحية إلى أن الوحدة تُعد فرعية وتخدم نحو 19 ألف و500 نسمة، ويعمل بها طبيبة مكلفة واحدة هي الدكتورة إيفيت عادل رضا خريجة دفعة 2024 متواجدة طوال أيام الأسبوع، لافتًا إلى أن الوحدة استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي 158 حالة بالعيادة الخارجية والطوارئ لكنها لا تعمل بنظام 24 ساعة، موضحًا أن أقرب وحدات مركزية تقدم هذه الخدمة هي وحدة السلامية على بعد 4 كيلومترات ووحدة القناوية على بعد 5 كيلومترات.