نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف عن معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
شكاوى من تراجع الخدمات الطبية في قرية القصر بقنا.. و«الصحة» توضح خطة التطوير

علي مكي

قال الدكتور أحمد المحلاوي، مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، إن آخر تطوير للوحدة كان عام 2008 ضمن وحدات الدعم الفني، فيما حصلت على اعتماد لجنة الجودة بالوزارة والبنك الدولي في ديسمبر 2017 بنسبة 85%، مشيرًا إلى أن الوحدة أُدرجت بالفعل ضمن خطة التطوير في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة «حياة كريمة» التي تشمل مركز نجع حمادي.

وأشار المحلاوي خلال برنامج إكسترا المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، شكاوى أهالي قرية القصر بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا من ضعف مستوى الخدمات الطبية بالوحدة الصحية إلى أن الوحدة تُعد فرعية وتخدم نحو 19 ألف و500 نسمة، ويعمل بها طبيبة مكلفة واحدة هي الدكتورة إيفيت عادل رضا خريجة دفعة 2024 متواجدة طوال أيام الأسبوع، لافتًا إلى أن الوحدة استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي 158 حالة بالعيادة الخارجية والطوارئ لكنها لا تعمل بنظام 24 ساعة، موضحًا أن أقرب وحدات مركزية تقدم هذه الخدمة هي وحدة السلامية على بعد 4 كيلومترات ووحدة القناوية على بعد 5 كيلومترات.

