أخبار قنا..وفد أممى يبحث خطة إعادة إحياء دندرة..فتح مرحلة ثالثة لمدارس التمريض

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة، نائب المحافظ يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة، جامعة جنوب الوادي تشارك في جلسات المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي بالسويد، طالبات جنوب الوادي يحصدن مراكز متقدمة في معسكر الأنشطة الصيفية ببلطيم، فتح المرحلة الثالثة لمدارس التمريض بمديرية الصحة.





وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدا مشتركا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث خطة إعادة منطقة دندرة، في إطار توجه المحافظة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التنمية المستدامة وإحياء المناطق ذات الطابع التاريخي والحضارى.



و أعرب محافظ قنا، عن ترحيبه بالوفد الأممي، فيما أشاد الدكتور أحمد رزق بجهود المحافظة في دعم مشروع إحياء قرية دندرة، مؤكداً أن السياحة الريفية لن تقتصر مكاسبها على تنمية القرية فقط، بل ستسهم في تحقيق طفرة اقتصادية شاملة لمحافظة قنا وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.





عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة





عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز السيطرة، لمتابعة الموقف التنفيذي لدورة تقنين أراضي الدولة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، نحو تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

ناقش الاجتماع دورة التقنين بجميع مراكز المحافظة، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من 249 محضر تثمين، واستكمال جميع محاضر المعاينة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، وتحرير محاضر جنائية ضد غير الجادين.





جامعة جنوب الوادي تشارك في جلسات المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي بالسويد

شاركت جامعة جنوب الوادي، في فعاليات المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي EAIE المنعقد بمدينة جوتنبرج بالسويد، والذي شهد جدولاً حافلاً بالجلسات العلمية وورش العمل التي تناولت أبرز قضايا التعليم العالي على الساحة الدولية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مشاركة الجامعة في هذه الجلسات تأتي في إطار الحرص على الانفتاح على التجارب الأوروبية والعالمية، والاستفادة من المناقشات التي عالجت موضوعات محورية، حيث تضمنت الجلسات جلسة تعريفية تفاعلية حول التعليم العالي في السويد وما يقدمه من قيم إنسانية وتجارب ثرية للطلاب الدوليين، إلى جانب ورشة عمل تناولت التحديات التي تواجه الجامعات عالميًا والحلول المستندة إلى العقلية الريادية والثقافة المؤسسية المرنة.



طالبات جنوب الوادي يحصدن مراكز متقدمة في معسكر الأنشطة الصيفية ببلطيم



شاركت جامعة جنوب الوادي، في معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا بمدينة بلطيم فى الفترة من 7-10 سبتمبر الجارى، وحققت الجامعة إنجازات متميزة بحصول طالباتها على مراكز متقدمة في مختلف المنافسات.



تضمنت قائمة الفائزين، حصول الطالبة عائشة الخضر أحمد على المركز الأول فى دوري المعلومات والثقافة، و الطالبة رفيدا محمد عبد الشافي، على المركز الأول في مسابقة الرميات الحرة لكرة السلة، فيما نالت الطالبة بسنت بشارة عبد السيد، المركز الثاني في منافسات تنس الطاولة.

فتح المرحلة الثالثة لمدارس التمريض بصحة قنا

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن فتح القبول للمرحلة الثالثة لمدارس التمريض من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للإلتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات بالمحافظة، بمجموع درجات ٢٥٠ درجة، وذلك بمدارس التمريض فى مراكز أبوتشت، الوقف و دشنا، بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



وأشار صادق، إلي أن التقديم يخضع لمجموعة شروط ومعايير تهدف إلى إنتقاء العناصر الأكثر تأهيلاً، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن ٢٥٠ درجة بتلك المدارس.

