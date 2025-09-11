إبراهيم الكرداني: كل حاجة فترة وهتعدي.. واللي يتجنن بالشهرة بيخسر كثير

أكد الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، أنه واجه صعوبة بعد ترك التليفزيون، لكن إيمانه بالله ساعده على تحصين نفسه من فتنة الشهرة، مضيفاً: "كل حاجة فترة وهتعدي.. واللي يتجنن بالشهرة بيخسر كثير".

السوشيال ميديا

وأوضح ابراهيم الكرداني، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن السوشيال ميديا أصبحت أكثر خطورة من ذي قبل، إذ قد تؤدي هفوة صغيرة إلى هجوم قاسٍ، مؤكداً أن الأهم هو أن يكون المحتوى مفيداً لا مجرد وسيلة للبحث عن الشهرة.

وأضاف ابراهيم الكرداني، أنه فوجئ بمتابعة واسعة من الشباب لصفحته وتفاعلهم مع ما يقدمه، وهو ما اعتبره دافعاً قوياً للاستمرار في نقل خبراته التي اكتسبها من عمله الطويل في ماسبيرو، وأشار إلى أن ماسبيرو لا يزال بحاجة إلى دعم كبير وبرامج مبتكرة لجذب المشاهدين مجدداً، مؤكداً أن التلفزيون قد يتأثر لكنه لن ينتهي أبداً، مشدداً على أن حب الناس بالنسبة له أهم من أي مكاسب مادية.