تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لـ1.8 مليار مستخدم آيفون حول العالم.. قائمة الأجهزة التي تحصل على iOS 26

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تحذير عاجل لـ1.8 مليار مستخدم آيفون حول العالم.. لا تفتح هذه الدعوات
 

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون بشأن عملية احتيال جديدة تعتمد على إرسال إشعارات مزيفة لعمليات شراء، وتستخدم خوادم آبل نفسها لإضفاء طابع المصداقية على الرسائل.
 

مزايا هواتف آيفون 17 برو الجديدة.. الأقوى في تاريخ آبل
 

كشفت شركة آبل عن أحدث هواتفها الرائدة iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، واللذين يأتيان إلى جانب iPhone Air وiPhone 17 ضمن سلسلة هذا العام، وتعد هواتف آيفون 17 برو من أكثر هواتف آبل تطورا، حيث تتميز بشاشات أكبر، وكاميرات متعددة، وأداء فائق مقارنة ببقية الطرازات.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة
 

أعلنت شركة آبل، رسميا عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 3، والتي تأتي بتحديثات ملحوظة تشمل دعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وشاشة أكبر وأكثر سطوعا، بالإضافة إلى تحسينات متعددة في الأجهزة والبرمجيات. 


ما لا تعرفه عن شريحة N1 الجديدة في آيفون 17
 

رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، إلا أن رقاقة Apple N1 اللاسلكية قد تمر دون أن يلاحظها الكثيرون، رغم أنها تمثل تقدما مهما في مساعي آبل لتصنيع جميع رقاقاتها داخليا.


خطوة بخطوة.. كيفية شراء هواتف iPhone 17 الجديدة قبل الجميع؟
 

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17، والتي تشمل ثلاث نسخ مطورة من الطرازات المعروفة، بالإضافة إلى هاتف جديد كليا يحمل اسم iPhone Air، الذي يأتي بديلا لطراز “Plus”.
 

منتجات 2025 تزلزل الأسواق.. كل ما أعلنت عنه آبل في حدث Awe Dropping
 

كشفت آبل خلال مؤتمرها السنوي لخريف 2025، والذي حمل عنوان Awe Dropping، عن مجموعة من الابتكارات التي أبهرت الحضور، أبرزها إطلاق هاتف iPhone Air الجديد كليا، إلى جانب إعادة تصميم سلسلة iPhone 17 Pro، وتحديثات متقدمة في تطبيق AirPods الصحي في Apple Watch 3 وAirPods Pro.


لو بتفكر تغير موبايلك.. 4 مزايا قد تدفعك لشراء آيفون 17
 

بعد انتهاء فعالية Awe Dropping، التي كشفت فيها آبل عن سلسلة هواتف آيفون 17، بدأت ملامح الهاتف الأنسب لغالبية المستخدمين بالظهور، حيث يعد الإصدار الأساسي من آيفون 17، الذي يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول والتصميم العملي، إليكم أبرز المزايا التي تجعله يستحق الشراء.


آبل تطلق أول آيفون بدون شريحة SIM
 

أطلقت آبل هاتفها الجديد “آيفون إير”، ليكون أول جهاز من الشركة في السوق لا يدعم تركيب شريحة SIM فعلية، في خطوة تعكس توجها عالميا نحو الاعتماد الكامل على تقنية eSIM. 


هل هاتفك مؤهل؟.. إليك قائمة الأجهزة التي ستحصل على iOS 26
 

أعلنت آبل عن إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، المزودة مسبقا بنظام التشغيل الجديد iOS 26، والذي يحدث تغييرات جذرية في التصميم والوظائف. 


 

