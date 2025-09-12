قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
مغص وألم شديد فى الظهر.. أعراض حصوات الكلى وطرق الوقاية

حصوات الكلى هي كتل صلبة أو بلورات تتكون من مواد (مثل المعادن والأحماض والأملاح) في الكلى، يمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل أو - نادرا - أكبر من كرة الجولف، تسمى حصى الكلى أيضا بالحصوات الكلوية أو تحص الكلية.

اعتمادا على حجم حصوات الكلى (أو الحجارة)، قد لا تدرك حتى أن لديك واحدة، يمكن أن تمر الحجارة الأصغر عبر المسالك البولية في بولك دون أي أعراض، يمكن أن تتعثر حصى الكلى الكبيرة في الحالب (الأنبوب الذي يستنزف البول من الكلى إلى المثانة)، يمكن أن يتسبب ذلك في صعوبة التبول والحد من قدرة كليتك على تصفية النفايات من جسمك، يمكن أن يسبب أيضا نزيفا.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أسابيع حتى تمر حصى الكلى من تلقاء نفسها، حتى بعض الحجارة الصغيرة يمكن أن تسبب ألما شديدا أثناء مرورها عبر المسالك البولية والخروج من جسمك، قد تحتاج إلى مزود للتفكك وإزالة حجر لا يمكن أن يمر من تلقاء نفسه.

أعراض حصى الكلى

الأعراض الأكثر شيوعا لحصى الكلى هي الألم في أسفل الظهر أو البطن أو الجانب (ألم الجناح)، قد تشعر أنه يمتد من الفخذ إلى جانبك، يمكن أن يكون ألما مملا أو حادا وشديدا، يطلق عليه أحيانا ألم المغص لأنه يمكن أن يزداد سوءا.

تشمل أعراض حصى الكلى الأخرى ما يلي:

الغثيان والقيء.

بول دموي.

ألم عندما تتبول.

عدم القدرة على التبول.

الشعور بالحاجة إلى التبول كثيرا.

حمى أو قشعريرة.

بول غائم أو كريه الرائحة.

قد لا تسبب حصى الكلى الأصغر ألما أو أعراضا أخرى.

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى


 

‏‎هل يمكن الوقاية من حصى الكلى؟

‏‎يمكن أن تؤثر الأشياء التي تأكلها وتشربها على خطر الإصابة بحصى الكلى، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية حول الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل المخاطر. قد يوصون بما يلي:

* شرب الكثير من الماء.

* الحد من البروتينات الحيوانية.

* الحد من الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم.

* الحد من الأطعمة الغنية بالأكسالات، إذا كان لديك حصوات أكسالات الكالسيوم، فقد يوصيك مقدم الخدمة بتجنب الأطعمة مثل السبانخ والراوند ونخالة القمح والفول السوداني.

* الحفاظ على وزن صحي بالنسبة لك.

* تناول الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للكالسيوم، على الرغم من أنه قد لا يبدو كذلك، إلا أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم يمكن أن تساعد في الوقاية من حصى الكلى، لا ينطبق الشيء نفسه على مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة مع الكالسيوم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحصوات.

* الأدوية الموصوفة. إذا لم تساعد التغييرات في الأشياء التي تتناولها، فقد يصف مقدم الرعاية الأدوية التي تساعد على الوقاية من حصى الكلى، يعتمد نوع الدواء على نوع الحصوات التي تحصل عليها.

المصدر: ‏clevelandclinic

