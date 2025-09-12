مغص وألم شديد فى الظهر.. أعراض حصوات الكلى وطرق الوقاية

حصوات الكلى هي كتل صلبة أو بلورات تتكون من مواد (مثل المعادن والأحماض والأملاح) في الكلى، يمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل أو - نادرا - أكبر من كرة الجولف، تسمى حصى الكلى أيضا بالحصوات الكلوية أو تحص الكلية.

اعتمادا على حجم حصوات الكلى (أو الحجارة)، قد لا تدرك حتى أن لديك واحدة، يمكن أن تمر الحجارة الأصغر عبر المسالك البولية في بولك دون أي أعراض، يمكن أن تتعثر حصى الكلى الكبيرة في الحالب (الأنبوب الذي يستنزف البول من الكلى إلى المثانة)، يمكن أن يتسبب ذلك في صعوبة التبول والحد من قدرة كليتك على تصفية النفايات من جسمك، يمكن أن يسبب أيضا نزيفا.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أسابيع حتى تمر حصى الكلى من تلقاء نفسها، حتى بعض الحجارة الصغيرة يمكن أن تسبب ألما شديدا أثناء مرورها عبر المسالك البولية والخروج من جسمك، قد تحتاج إلى مزود للتفكك وإزالة حجر لا يمكن أن يمر من تلقاء نفسه.

أعراض حصى الكلى

الأعراض الأكثر شيوعا لحصى الكلى هي الألم في أسفل الظهر أو البطن أو الجانب (ألم الجناح)، قد تشعر أنه يمتد من الفخذ إلى جانبك، يمكن أن يكون ألما مملا أو حادا وشديدا، يطلق عليه أحيانا ألم المغص لأنه يمكن أن يزداد سوءا.

تشمل أعراض حصى الكلى الأخرى ما يلي:

الغثيان والقيء.

بول دموي.

ألم عندما تتبول.

عدم القدرة على التبول.

الشعور بالحاجة إلى التبول كثيرا.

حمى أو قشعريرة.

بول غائم أو كريه الرائحة.

قد لا تسبب حصى الكلى الأصغر ألما أو أعراضا أخرى.





‏‎هل يمكن الوقاية من حصى الكلى؟

‏‎يمكن أن تؤثر الأشياء التي تأكلها وتشربها على خطر الإصابة بحصى الكلى، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية حول الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل المخاطر. قد يوصون بما يلي:

* شرب الكثير من الماء.

* الحد من البروتينات الحيوانية.

* الحد من الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم.

* الحد من الأطعمة الغنية بالأكسالات، إذا كان لديك حصوات أكسالات الكالسيوم، فقد يوصيك مقدم الخدمة بتجنب الأطعمة مثل السبانخ والراوند ونخالة القمح والفول السوداني.

* الحفاظ على وزن صحي بالنسبة لك.

* تناول الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للكالسيوم، على الرغم من أنه قد لا يبدو كذلك، إلا أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم يمكن أن تساعد في الوقاية من حصى الكلى، لا ينطبق الشيء نفسه على مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة مع الكالسيوم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحصوات.

* الأدوية الموصوفة. إذا لم تساعد التغييرات في الأشياء التي تتناولها، فقد يصف مقدم الرعاية الأدوية التي تساعد على الوقاية من حصى الكلى، يعتمد نوع الدواء على نوع الحصوات التي تحصل عليها.

المصدر: ‏clevelandclinic