مختلفة ومميزة.. طريقة عمل مهلبية الرمان

تعد مهلبية الرمان من الوصفات المختلفة والمميزة التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير مهلبية الرمان

كيلو لبن

4 ملاعق كبيرة نسا

كيلو رمان مفصص

نصف كوب ماء بارد

نصف كوب مكسرات حسب الرغبة

ملعقة كبيرة ماء ورد

8 ملاعق كبيرة سكر

طريقة تحضير مهلبية الرمان

ضعي نصف كمية الرمان مع ملعقة سكر كبيرة، ونصف كوب ماء بارد في الخلاط، ثم قوميه بتصفيته ليصبح عصير رمان مركز.

في وعاء على النار، اغلي اللبن، وضيفي السكر وقلبيه حتى الذوبان.

قومي بتقليب النشا في نصف كوب ماء بارد، ثم أضيفي النشا إلى اللبن وقلبي.

ضعي عصير الرمان المركز، واستمري بالتقليب حتى يصبح القوام سميك.

قسمي المهلبية في أكواب تقديم وبرديها نصف ساعة بحرارة الغرفة، ثم ضعيها في الثلاجة.

قدميها مزينة بحبوب الرمان والمكسرات حسب الرغبة