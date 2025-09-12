قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الدولار اليوم 12-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع اقتراب منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 داخل الجهاز المصرفي المصري

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه دون تغيير خلال تعاملات اليوم وذلك  منذ آخر يوم عمل في البنوك امس

الدولار في البنوك

مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس وصل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه .

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن منح البنوك المصرية إجازة تمتد لمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت لكل العاملين بالجهاز المصرفي وفروعه المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لماذا الإجازة

بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي يتضمن تعطيل العمل في البنوك بمناسبة موعد الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لموظفي البنوك بمختلف القطاعات والفروع والإدارات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان،ميد بنك، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب".

سعر الدولار في البنوك الأخري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنكي القاهرة ونكست.

