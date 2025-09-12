ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية في البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

تبين بالفحص عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتبين نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول 3 بائعي فاكهة 2 منهم مصابان بجروح وكدمات وطرف ثان 9 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 2 منهم مصابان بجروح متفرقة جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية وألعاب نارية محدثين ما بهم من إصابات لقيام الطرف الثاني بمنع الطرف الأول من افتراش الطريق لبيع الفاكهة.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وعصى خشبية، وعدد من الألعاب النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.