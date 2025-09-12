قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات: أمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار دول التعاون الخليجي
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية في البساتين

إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

تبين بالفحص عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتبين نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول 3 بائعي فاكهة 2 منهم مصابان بجروح وكدمات وطرف ثان 9 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 2 منهم مصابان بجروح متفرقة جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية وألعاب نارية محدثين ما بهم من إصابات لقيام الطرف الثاني بمنع الطرف الأول من افتراش الطريق لبيع الفاكهة.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وعصى خشبية، وعدد من الألعاب النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي نشوب مشاجرة أسلحة بيضاء ألعاب نارية

