برلمانية: شراكة مصر مع البنك الدولي يعزز إدارة الدين العام

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب أن الشراكة مع البنك الدولي في دعم الإصلاح الاقتصادي المصري، بمثابة خطوة محورية في دعم جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأشارت " الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى ضرورة المشاركة في تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتوفير الخبرات الفنية والتمويلية اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الاقتصادية.

وعن العوائد الايجابية التي ستحققها هذه الشراكة ، أفادت عضو النواب أنها ستدعم مسار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع معدلات النمو، وتحفيز الاستثمارات، وتحقيق توازن مالي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.



جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب بمجموعة البنك الدولي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم جهود تمويل التنمية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود الحالية المبذولة لحوكمة الدين العام والحفاظ على المسار النزولي له، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع البنك.