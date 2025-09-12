قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد الغندور : كابتن جوهري أفضل مدرب في حياتي

سارة عبد الله

استرجع الإعلامي خالد الغندور، ذكرياته مع كابتن  محمود جوهري في نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "الله يرحمك يا كابتن جوهري افضل مدرب دربني في حياتي وعندما جاء لتدريب الزمالك حصلت علي افضل لاعب في مصر ورقم ١٥ في ترتيب الأفضل  علي  لاعبي افريقيا من  مجلة الفرانس فوتبول  الشهيرة وحصلنا معه علي دوري ابطال افريقيا والسوبر الأفريقي علي حساب الأهلي في جوهانسبرج  في جنوب افريقيا اتمني من الجميع الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

مواجهة مرتقبة أمام المصري

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، تعادلاً وحيداً، وهزيمة واحدة.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

تشهد قائمة الفريق غياب الثلاثي محمود حمدي الونش وذلك للإيقاف بعد الطرد المباشر أمام وادي دجلة، حيث قررت رابطة الأندية إيقافه 3 مباريات.

محمد شحاتة و أحمد ربيع بداعي الإصابات، إذ يفضل الجهاز الفني بقيادة فيريرا عدم المجازفة بهما إلا بعد اكتمال الجاهزية البدنية.

خالد الغندور محمود جوهري الزمالك

