قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع الأعمال: خطط طموحة لتوطين صناعة المواد الخام والأدوية البيولوجية

وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع
وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع
علياء فوزى

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس، على هامش زيارته الأخيرة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وأكد الوزير أن صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير من الدولة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يرتبط بصحة المواطن والأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم هذا القطاع الحيوي من خلال مشروعات التوسع في الصناعات الدوائية وتوطين إنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية، بما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأشار  شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل جهودًا مكثفة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة، وإعادة هيكلة محفظة المستحضرات، ورفع مستويات الجودة والتسويق، وتعزيز نظم الإدارة، بما يضمن زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق نتائج مالية قوية.

وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في الإنتاج، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب التكامل بين الشركات القابضة لتعزيز مكانة الصناعة الدوائية الوطنية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن المشروعات الجارية داخل الشركات تمثل نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية، من خلال إدخال تكنولوجيات متقدمة لأول مرة داخل المصانع الوطنية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم في تحسين الأداء وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار، كما شدد على أهمية التوسع في الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في صناعة المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية.

توافر الأدوية بأسعار مناسبة

وأوضح الوزير أن جهود تطوير شركات الأدوية التابعة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الدوائي المحلي، وضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يعود بالنفع على صحة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العاملة داخل الشركات كعنصر أساسي في تحسين الأداء وتحقيق استدامة التطوير.

واستعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات عن شهري يوليو وأغسطس، والتي أظهرت نموًا كبيرًا في المبيعات وتحقيق أرباح قياسية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تستهدف الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2025-2026 تحقيق إيرادات تتجاوز 18 مليار جنيه، وصافي ربح يتخطى 3 مليارات جنيه.

وناقش الاجتماع موقف المشروعات التطويرية والتوسعية، ومنها مصنع المطهرات الذي أوشك على الانتهاء، وتطوير مصنع الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وتطوير منطقة الأشربة وزيارة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة بالشركة العربية للأدوية، وتطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأقراص والكبسول الصلب والمخازن بشركة سيد للأدوية، ومشروع إضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأقراص والكبسول ، إلى جانب مشروعات تطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى بشركة النصر، وخط جديد لإنتاج المراهم بشركة ممفيس، فضلا عن متابعة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية ومنها توطين تكنولوجيا إنتاج الأدوية البيولوجية لأول مرة داخل المصانع التابعة لإنتاج مستحضرات الأنسولين والأدوية الحيوية المثيلة، وإضافة خط انتاج بتكنولوجيا جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون.

تسجيل 110 مستحضرات جديدة خلال عامين

وتناول الاجتماع موقف المستحضرات الجديدة التي تم الانتهاء من تسجيلها مؤخرًا، وكذلك المستحضرات قيد التسجيل، حيث تستهدف الشركة القابضة تسجيل 110 مستحضرات جديدة خلال عامين، منها منتجات بيولوجية وهرمونية ومستحضرات مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وزير قطاع الأعمال العام القابضة للأدوية صناعة الدواء الأدوية المستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

ترشيحاتنا

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

جانب من الفاعليات

صيدلة عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج فارم دي كلينيكال

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد