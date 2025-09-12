غزة تتحول إلى سجن مفتوح والمعاناة تتفاقم بفعل الاحتلال

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن القطاع أصبح يشبه السجن المفتوح نتيجة التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُجبر مئات الآلاف من المواطنين على النزوح القسري. وأوضح أن هذا النزوح أدى إلى اكتظاظ مناطق الجنوب والوسط، التي لا تحتمل العدد الضخم من النازحين.

أزمة إنسانية خانقة: مخيمات غزة بؤر موبوءة

وأضاف الدقران أن أوضاع النازحين في غزة بالغة القسوة. وقد دمر الاحتلال البنية التحتية للقطاع، ما جعل مخيمات اللاجئين تتحول إلى بؤر موبوءة مليئة بمياه الصرف الصحي والنفايات. كما أشار إلى نقص حاد في الماء والغذاء، في ظل انتشار متسارع للأمراض والأوبئة في صفوف السكان.

المجاعة وسوء التغذية: أطفال غزة في خطر

دقّ الدقران ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي في غزة، حيث وصل مستوى المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة. كما أشار إلى أن الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يواجهون خطر الموت بسبب القصف المستمر والظروف المعيشية القاسية.

الاحتلال يستهدف المساعدات الإنسانية

وأكد الدقران أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يتعرض المواطنون لإطلاق نار أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء أو الأدوية. ووصف الوضع بأنه يشهد أعمالاً وحشية، حيث يُجبر السكان على العودة إلى خيامهم وهم ينزفون بعد محاولاتهم المستميتة لإيجاد لقمة عيش لأسرهم.

تحذيرات من تفشي الأوبئة وتداعيات كارثية

في نهاية مداخلته، حذر الدقران من أن الوضع في غزة ينذر بوقوع إبادة جماعية وتفشي واسع للأمراض قد يمتد تأثيره إلى الدول المجاورة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.