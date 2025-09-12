حملات نظافة يومية بالشواطئ والامتداد العمراني برأس البر

فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربينى، حملات نظافة يومية بشواطئ المدينة و الامتداد العمرانى وتسوية وفرد الرمال بتلك المنطقة وعدد من المناطق بالمدينة.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ حملات لكنس الرمال و قص وتقليم الأشجار ورفع نواتج تلك الأعمال.

هذا وتُهيب محافظة دمياط السادة المواطنين و رواد المدينة بالحفاظ على الشكل الجمالي لرأس البر ، والالتزام بالقاء المخلفات بالصناديق المخصصة لها .

وفى حالة وجود أى شكوى بخصوص منظومة الاصحاح البيئي يتم تلقيها من خلال الموقع التالى

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83