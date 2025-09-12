سر استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سر استبعاد الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة المصري غدًا السبت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب تأخر في العودة إلى القاهرة بسبب ظروف عائلية وهو ما تسبب في عدم انتظامه في تدريبات الفريق في الموعد المحدد له.

وأوضح المصدر أنه تم تطبيق اللائحة عليه وفضل يانيك فيريرا المدير الفني استبعاده من مواجهة المصري لحين وصوله بالمعدلات البدنية لمستوى زملائه بالفريق.

كان الفريق انتظم في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق برج العرب استعدادًا للقاء المصري غدًا.