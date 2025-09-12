علاء عابد: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يمثل انتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية العادلة.

وأكد "عابد" أن هذا القرار الأممي يعكس الإرادة الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا التصويت الواسع يؤكد عزلة الاحتلال الإسرائيلي ورفض المجتمع الدولي لممارساته العدوانية.



وشدد على أن المجتمع الدولي أصبح اليوم أكثر وعيًا بخطورة استمرار الاحتلال وعرقلة مسار السلام، معتبرًا أن دعم إعلان نيويورك خطوة جادة نحو إنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر ستواصل دورها التاريخي والريادي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة داخل مختلف المحافل الدولية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت اليوم الجمعة بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبلغ مؤيدو إعلان نيويورك بشان حل الدولتين 142 دولة بينما بلغ عدد المعارضين 10 دول فقط وامتناع 12 دولة.