ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، جمهورها صورة جديدةً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وتألقت ملك أحمد زاهر بإطلالة لافتة بمكياج صاخب بالألوان الترابية لتبرز جمال ملامحها، وحازت على اعجاب متابعيها.



وتتميز ملك أحمد زاهر، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك أحمد زاهر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.