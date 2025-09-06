ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلاله متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء عبر إنستجرام.

وتألقت الفنانة ملك أحمد زاهر في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch It وقناة ON.

وقالت ملك أحمد زاهر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «أجسد شخصية مريم، شقيقة (نجلاء بدر ومنة فضالي)، وهي شخصية تعرضت لصدمة أثرت عليها بشكل كبير. كان لي مشاهد أُحدّث فيها نفسي، وتصويرها كان صعبًا لأنني كنت أجسد شخصيتين مختلفتين في مشهد واحد».

وأضافت: «شخصية مريم تحدٍّ كبير بالنسبة لي، فهي شخصية غنية ومميزة جذبتني بشدة».

وعن ردود الأفعال، أوضحت ملك أحمد زاهر: «ردود الفعل أبهرتني، والمسلسل — الحمد لله — تريند ونزل في وقته المناسب، والتفاعل من الجمهور رائع جدًا».

واختتمت حديثها قائلة: «أنا سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، فالكواليس كلها كانت تعاونًا وإيجابية».

يُذكر أن أحداث المسلسل تدور في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف الكثير من الأسرار. كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء بسبب المال، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، ويعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.

ويتكون مسلسل "أزمة ثقة" من 15 حلقة، وهو من بطولة: نجلاء بدر، هاني عادل، إيهاب فهمي، تامر فرج، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد العمروسي، وعبير منير. العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.