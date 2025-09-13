التعليم العالي: "الوافدين" تحتفل بالمولد النبوي الشريف بنادي الطلاب الوافدين

نظّمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمقر نادي الطلبة الوافدين بمنطقة وسط البلد.

وشهد الحفل حضورًا واسعًا من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، الذين شاركوا في الفقرات الدينية والفنية التي أُقيمت بهذه المناسبة، بما عكس وجود أجواء من البهجة والروحانية، وعزز روح التآخي والتعارف بين الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الإدارة على دمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري، وتنمية الروابط الثقافية والاجتماعية بينهم، إلى جانب إبراز مظاهر الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية في مصر.

وأشاد الطلاب الوافدون بتنظيم الحفل، معتبرين أن مصر لا تقتصر على كونها وجهة تعليمية متميزة فحسب، بل تُعد أيضًا تجربة إنسانية وثقافية متكاملة، تجمع بين الدراسة الأكاديمية المتقدمة والأنشطة المتنوعة التي تُثري حياتهم وتُسهم في تكوين شخصياتهم ليكونوا سفراء للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب الوافدين، تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتكون الميدان الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم والسماح لهم بالتعبير عن مواهبهم، من خلال الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، التي تقام داخل أندية الطلاب الوافدين المنتشرة في القاهرة والمحافظات، ومن أبرزها نادي الطلاب الوافدين بوسط القاهرة الذي يعد ملتقى لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي وثقافي دولي، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين، بما يسهم في إعدادهم كسفراء لمصر في أوطانهم.

حيث شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة لتأكيد دورها كوجهة تعليمية إقليمية، وقد بلغ عدد الطلاب الوافدين نحو 125 ألف طالب من أكثر من 119 دولة، كنتيجة لجهود وزارة التعليم العالي المتمثلة في تيسير إجراءات القبول عبر منصة "ادرس في مصر"، وتطوير الخدمات الأكاديمية والطلابية، بجانب تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية ورياضية لتعميق اندماجهم في المجتمع المصري، وتعمل الوزارة حاليًا على خطط مستقبلية تشمل التوسع في المنح والتأمين الطبي والتسويق الدولي، بما يعزز مكانة مصر كمقصد تعليمي وثقافي عالمي.