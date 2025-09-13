عقوبة مقلد الكتب الروائية والأدبية بالمرج الحبس والغرامة .. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على مالك مخزن تابع لإحدى شركات الشحن “بدون ترخيص”، بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بشحن وتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة والصادرة عن كبرى دور النشر، وتصديرها للخارج بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادى.



و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

واجه قانون حماية الملكية الفكرية جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث نصت المادة 181 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:



أولًا - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانيًا - تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثًا - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعًا - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامسًا - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.