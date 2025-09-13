محافظ المنوفية: تخصيص مبني الوحدة المحلية بسنتريس كمجمع عيادات للتأمين الصحي

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم قرار رقم 1402 لسنة 2025 بشأن تخصيص مبني الوحدة المحلية بسنتريس بمركز ومدينة أشمون لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لاستغلالها في إقامة مجمع عيادات شاملة لمنظومة التأمين لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

وأعلن محافظ المنوفية عن موافقة وزارة الصحة على تخصيص مبنى مركز صحة الأسرة القديم بشما بأشمون لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستغلالها كعيادة شاملة لمنظومة التأمين للمساهمة في التيسير علي المواطنين وتمكينهم من الحصول علي الخدمات الصحية اللازمة وتخفيف الضغط علي منافذ التأمين الصحي .

وكلف محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية بضرورة إعتماد المزيد من الصيدليات العامة بنطاق مراكز شبين الكوم و أشمون و قويسنا و بركة السبع وإنضمامها الي منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير الخدمات العلاجية للمرضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد استمرار اتخاذ العديد من القرارات والحلول الغير تقليدية وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الصحية المختلفة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة لتوفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية .