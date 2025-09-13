أولمبياكوس اليوناني يتعاقد مع مهاجم مصري.. من هو؟

تصدر اللاعب المصري بلال مظهر محركات البحث جوجل وذلك بعد أن أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري الشاب في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق الرديف خلال موسم الانتقالات الصيفي 2025.

مهاجم مصري فى الدوري اليوناني

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سينضم إلى الفريق الثاني لأولمبياكوس بعقد يمتد حتى صيف 2026، وفقا لتقارير إعلامية محلية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن البنود المالية أو مدة العقد الرسمية.

بداية واعدة ومشوار أوروبي متنوع

ولد بلال مظهر في 21 نوفمبر 2003، وهو نجل نجم الكرة المصرية السابق مظهر عبد الرحمن بدأ مشواره الكروي في أكاديمية المقاولون العرب بالقاهرة، قبل أن ينتقل في عام 2020 إلى أكاديمية باناثينايكوس اليوناني، حيث تألق بقوة ضمن فرق الناشئين.

ولفت الأنظار بقوة في موسم 2021-2022، حين توج بلقب هداف الدوري اليوناني تحت 19 عاما برصيد 21 هدفا، كما صنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا للشباب، بتسجيله 9 أهداف خلال موسم 2022-2023، ليتوج هدافا للبطولة، ويصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة على الساحة الأوروبية.

تجارب احترافية في البرتغال واليونان

في صيف 2024، خاض مظهر أول تجربة احترافية على مستوى الفريق الأول، بانتقاله إلى نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، قبل أن يعود إلى الدوري اليوناني في يناير 2025 عبر بوابة نادي لاميا، حيث شارك في 10 مباريات بالدوري دون تسجيل أو صناعة أهداف.

مشاركة دولية أولمبية

وعلى الصعيد الدولي، مثل بلال مظهر منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث شارك في 6 مباريات، مقدما أداء لافتًا رغم خروج المنتخب من الأدوار المتقدمة.

أولمبياكوس يدعم الهجوم

وتأتي صفقة بلال مظهر ضمن سلسلة من التعاقدات التي أبرمها أولمبياكوس هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه في مختلف الخطوط استعدادًا للموسم الجديد.