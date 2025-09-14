قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل أحصل على ثواب الأذكار وفضلها حال ترديدها بدون تدبر؟ .. أمين الفتوى يجيب

فضل الأذكار
فضل الأذكار
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذكر بالقلب مقبول في الشريعة الإسلامية في جميع صوره كما نص العلماء، لكنه أشار إلى أن بعض الأذكار، لا يُكتفى فيها بمجرد الذكر القلبي، بل يُشترط تحريك اللسان، خاصة تلك التي تعتمد على التعبد المحض، كقراءة الفاتحة، وتكبيرة الإحرام، وسائر أذكار الصلاة، إذ لا تتحقق صحتها إلا بنطقها.

وبيّن ممدوح أن الذكر ينقسم إلى نوعين، الأول باللسان، والثاني بالقلب، وأن الأفضل في الشرع هو الجمع بين الاثنين معًا، فذلك هو الذكر الكامل، حيث يتوافر فيه حضور القلب وتحرك اللسان.

 أما الذكر بالقلب وحده، فهو بلا شك مثاب عليه، ولكن الدرجة الأكمل لا تتحقق إلا بالجمع بين القلب واللسان، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في كتبه.

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مشروعية التسبيح أثناء الانشغال في العمل، دون حضور ذهني أو تدبر، فأجاب الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف، بأن التسبيح وإن صدر عن اللسان فقط، دون استحضار المعاني، فإنه يظل سببًا في حصول الأجر، ولكن أجره يكون أقل ممن يذكر الله بقلبه ولسانه في آن واحد.

وأضاف أن مسألة قبول الذكر من عدمه ليست من الأمور التي يطلع عليها أحد، إذ إن القبول بيد الله وحده، إلا أن العلماء اتفقوا على أن ذكر اللسان – حتى مع الغفلة – أفضل بكثير من السكوت أو الانشغال بالكلام المذموم، كالغِيبة أو اللغو.

وأورد عدد من العلماء أقوالًا تعزز هذا المعنى، منهم الإمام الغزالي والحافظ ابن حجر، حيث أكدا أن الذكر إذا كان باللسان فقط فهو مجزٍ ومثاب عليه، إلا أن ثوابه لا يوازي ثواب الذكر الذي يصاحبه تدبر وخشوع قلبي. 

وأشار الشوكاني إلى أن الذكر مع التدبر أقرب إلى المناجاة، لكن غياب التدبر لا يمنع من حصول الأجر، إذ لم يرد في نصوص الشرع تقييد الثواب بالتفكر الكامل.

وبذلك يتضح أن الذكر، بكل أنواعه، هو عبادة عظيمة، سواء كان بالقلب أو اللسان أو بهما معًا، وكلما اجتمعت فيه عناصر الحضور والتدبر، كلما كان أكثر كمالًا وأعظم ثوابًا.

الذكر الذكر القلبي التسبيح دار الإفتاء أحمد ممدوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

ترشيحاتنا

صلاة الاستخارة

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ في حرف الراء؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة

ما حكم سنة تحية المسجد بعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد