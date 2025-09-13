تشكيل مواجهة الجونة وحرس الحدود في الجولة السادسة من الدوري

أعلن أحمد مصطفى "بيبو"، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

ويستضيف ستاد حرس الحدود المواجهة المنتظرة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

تشكيل الجونة أمام حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، علي أدهم، ألفا توري، عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: علي الزاهدي، محمد النحاس، صمويل أوجو.

أما تشكيل حرس الحدود فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود البدري، إسلام أبو سليمة، محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، محمد النجيلي.

موقف الفريقين في جدول الترتيب:

يدخل حرس الحدود اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، باحثًا عن فوز مهم للهروب من منطقة الخطر، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، ويأمل في استغلال وضعية منافسه للابتعاد خطوة إضافية عن مراكز الهبوط.